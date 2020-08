Unfallflucht: Fahrer eines grauen BMW gesucht

Am Dienstag, 11. August 2020, gegen 17.30 Uhr, war ein 15-Jähriger mit seinem Mountainbike auf der Feldstraße in Richtung Kevelaerer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Kevelaerer Straße hielt er an der Haltelinie. Ein PKW, der in die gleiche Richtung unterwegs war, hielt dort ebenfalls. Als der 15-Jährige seine Fahrt über die Kevelaerer Straße hinweg fortsetzte, um den gegenüberliegenden Radweg zu erreichen, fuhr auch der PKW los und wollte nach links in Richtung Kevelaer abbiegen. Dabei touchierte der rechte Außenspiegel des Wagens den Lenker des Fahrrades, so dass der 15-Jährige das Gleichgewicht verlor und stürzte.

Er trug leichte Verletzungen davon. Der Fahrer des PKW – offenbar ein grauer BMW – setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Tel. 02823-1080 zu melden.