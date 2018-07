edes Jahr findet am 2. Julisonntag das beliebte Parkfest auf Schloss Wissen statt. Das besonders bei Familien beliebte Fest findet in diesem Jahr am Sonntag, 8. Juli, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr statt. Die von der Krankenbruderschaft Rhein-Maas organisierte Wohltätigkeitsveranstaltung bietet neben einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm aus Marktständen, Schlossführungen und Spielaktionen für Kinder auch einen besinnlichen Teil in der restaurierten Schlosskapelle. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,00 Euro, für Jugendliche ab 11 Jahre 1,50 Euro.

Messe mit Weihbischof und Theodosius-Chor

Nach der Hl. Messe am Sonntagmorgen um 10 Uhr mit Weihbischof Rolf Lohmann, der vom Theodosius-Chor Kevelaer begleitet wird, gibt es zahlreiche Programmpunkte zu festen Uhrzeiten. So wird beispielsweise ein Film über die Lourdes-Wallfahrt gezeigt, es gibt musikalische Darbietungen und Führungen für Erwachsene durch den Hausherrn Raphaël Freiherr von Loë in die historischen Säle, sowie Führungen durch den Schlosspark.

Die Kinder sollen natürlich nicht zu kurz kommen: Sie werden ins Verlies geführt – und auch wieder hinaus, verspricht der Schlossherr, dem man das durchaus glauben darf, denn er trägt schließlich den Namen eines alttestamentlichen Erzengels. Von Glaube und Frömmigkeit der Familie von Loë zeugen natürlich auch Führungen durch die restaurierte Kapelle und ein geistliches Programm mit offenem Singen, Anbetung und Meditation.

Daneben gibt es für die Kinder allerlei ganz schön Weltliches wie Kindertheater, Kinderschminken, einen Clown und Zauberer, Ponyreiten und Kahnfahrten rund ums Schloss.

Erlös des Festes unterstützt Pilger bei der Wallfahrt

Erwachsene können derweil in Kunsthandwerk und Trödel stöbern, Schmuck oder Marmeladen kaufen, Malerei oder handbemaltes Porzellan bewundern. Kulinarisch wird traditionell auch keiner zu kurz kommen, es gibt Gutes von Grill und Getränkestand, Reibekuchen, Waffeln oder Spezialitäten aus der Caféteria.

Der Erlös ermöglicht es dem Veranstalter, dem Verein Krankenbruderschaft Rhein-Maas e. V. mit Sitz in Goch, gesunde wie hilfsbedürftige Pilger, welche die Kosten der jährlich veranstalteten Wallfahrt nach Lourdes nicht alleine aufbringen können, zu unterstützen.

Die nächste Wallfahrt für kranke und gesunde Menschen auf dem Weg nach Lourdes findet übrigens statt vom 25. Mai bis 1. Juni 2019.