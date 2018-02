Wer im Winter schon voller Vorfreude an den Sommer denkt und mit der Planung der Sommerferien rechtzeitig beginnen möchte, findet auf der Internetseite www.jugendforum-courage.de eine stattliche Übersicht an Ferienfreizeiten und Sommerlagern im Kreis Kleve.

Auf dieser kreiseigenen Internetseite für Jugendliche sind zunächst die drei Stadtranderholungen des Kreises Kleve auf dem Fingerhutshof in Kalkar-Wissel, auf dem Jugendzeltplatz Eyller See in Kerken-Eyll und für Kinder und Jugendliche mit Mehrfachhandicap in der Don-Bosco-Schule in Geldern aufgeführt. Über einen Link geht es dann weiter zu den Ferienmaßnahmen und Sommerlagern in den 16 Städten und Gemeinden im Kreis Kleve. Einen Anspruch auf Vollständigkeit gibt es trotz gründlicher Recherche nicht. Einrichtungen, die mit ihrem Programm noch aufgenommen werden möchten, dürfen sich gerne an die im Internet angegebene Kontaktadresse wenden.

Die Internetseite www.jugendforum-courage.de bietet neben Ferienfreizeiten noch viele weitere Informationen. So findet man Übersichten über Skateranlagen, Hallenbäder, Schulen, aktuelle Kurse und Veranstaltungen und jede Menge Infos rund um das Jugendfestival Courage des Kreises Kleve.