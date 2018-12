Nikolaus im Hospiz

Die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1635 Kevelaer e. V. besuchte das Hospiz in Kevelaer-Wetten

Am Nikolausmorgen trafen sich Mitglieder der Seb vor dem Hospiz in Wetten. Gemeinsam gingen sie ins festlich geschmückte Haus. Frau Brünken, die Leiterin der Einrichtung und 1. Vorsitzende des Hospizvereins, begrüßte alle herzlich und führte sie in den Tagesraum. Dort warteten schon Patienten, Pfleger und weitere Besucher. Zur Freude aller sprang ein netter Welpe durch den Raum. Dann erschien der Heilige Nikolaus und hielt eine kurze Ansprache. Alle sangen gemeinsam ein Lied und dabei flossen einige Tränen. Die Mitglieder der Seb übergaben die Nikoläuse und verabschiedeten sich mit den besten Wünschen für das kommende Weihnachtsfest.

Das Hospiz in Wetten ist ein wunderschönes Haus und finanziert sich zum Teil auch aus Spenden. Die Gäste leben hier in schönen Einzelzimmern, die alle einen Blick in den Garten gewähren, um die gepflegten Anlagen zu bestaunen. Besucher sind hier herzlich willkommen und auch Spenden sind sehr gefragt. www.hospiz-kevelaer.de

Die Spendenkonten:

Voba an der Niers

IBAN: DE86 3206 1384 4601 3460 15 BIC: GENODED1GDL

Verbandsparkasse Goch-Kevelaer

IBAN: DE97 3225 0050 0000 5907 60 BIC: WELADED1GOC