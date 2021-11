Urkunde von Armin Laschet würdigt Perla Ferzlis besondere Leistungen Kevelaererin ist eine der besten Schüler*innen aus NRW

Perla Ferzli und ihre Eltern Lara Youssef und Vladimir Ferzli sind stolz auf die Auszeichnung als eine der besten Schüler*innen aus NRW im Jahr 2021. Foto: DdB

Seit Dezember 2013 lebt Perla Ferzli mit ihren Eltern Lara Youssef und Vladmir Ferzli in Deutschland, zunächst in Kevelaer, seit Juli 2021 in Winnekendonk. In Damaskus ist die 16-jährige Schülerin geboren und aufgewachsen. In Deutschland besuchte sie zuletzt die Gesamtschule Kevelaer und wurde in diesem Jahr als eine der besten Absolvent*innen aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Seit 2011 herrscht Bürgerkrieg in Perla Ferzlis Heimat Syrien. Für die Familie war es damals nicht nur eine Flucht aus einem vom Krieg zerrissenen Land, es war auch eine Familienzusammenführung: Perlas Onkel mütterlicherseits arbeitet als Zahnarzt in Kevelaer, ihre Großeltern wohnen in Kevelaer, ein anderer Onkel arbeitet als Chefarzt in Plauen. Als sie nach Deutschland kam, war Perla in der 3. Grundschulklasse. Die Sprache war ihr damals noch völlig neu, aber da sie die OGS besuchte und schnell viele deutsche Freund*innen fand, lernte sie die neue Sprache im Nu und beherrscht Deutsch nun perfekt und akzentfrei. Im September erhielt Perla für ihr großartiges Abschlusszeugnis der 10. Klasse einen Brief mit Urkunde vom damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet.

In jedem Fach erhielt die Schülerin die Bestnote „Sehr gut“. Schon von Beginn ihrer Schulzeit an hat Perla immer wieder ein Zeugnis mit lauter oder fast nur Einsen. …