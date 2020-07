Motorradfahrer-Wallfahrt „light“

Kein Zeltplatz mit Musik und Party, keine große Motorrad-Lichterfahrt entlang des Niederrheins, kein gemeinsames Beten am Gnadenbild und keine Sonntagsandacht: Die Motorrad-Wallfahrt 2020 bot diesmal ein gänzlich anderes Bild als in den Jahren zuvor. Nur ein paar Dutzend Maschinen standen auf dem Parkplatz an der Basilikastraße, am Johannes-Stalenus-Platz und vereinzelt nahe der Gnadenkapelle. „Wir sind Katholiken. Beten - und die Segnung jedes Mal“, das mache es für ihn aus, sagte Adam Kaim, der mit seiner Kawasaki 1000 aus Erkelenz angereist war. Elke Hrebljan aus Nettetal war mit einer Gruppe in Richtung Basilika unterwegs. „Ich bin sehr gerührt und sehr dankbar, dass es stattfindet. Die Segnung zu holen, das ist ein Muss.“ In der Basilika begingen die Biker die feierliche Virgil mit Wallfahrtsrektor Gregor Kauling und dem Bischof von Lüttich, Jean-Pierre Delville.