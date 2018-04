Rund zwei Dutzend Gemeindemitglieder hatten sich zu der Gemeindeversammlung der evangelischen Kirche im Gemeindesaal eingefunden. „Es ist ein bisschen ruhiger in diesem Jahr“, machte Pfarrerin Karin Dembek den Unterschied zu dem Lutherjahr 2017 deutlich. „Wir haben nicht so viele Veranstaltungen“, sagte die Presbyteriumsvorsitzende. Daher könne man sich ausführlich mit der Gemeindearbeit in diesem Jahr beschäftigen. Dembek äußerte die Hoffnung, „das…



Rund zwei Dutzend Gemeindemitglieder hatten sich zu der Gemeindeversammlung der evangelischen Kirche im Gemeindesaal eingefunden. „Es ist ein bisschen ruhiger in diesem Jahr“, machte Pfarrerin Karin Dembek den Unterschied zu dem Lutherjahr 2017 deutlich. „Wir haben nicht so viele Veranstaltungen“, sagte die Presbyteriumsvorsitzende. Daher könne man sich ausführlich mit der Gemeindearbeit in diesem Jahr beschäftigen.

Dembek äußerte die Hoffnung, „dass nicht viele der aktuellen Konfirmanden uns verlassen werden. Mal sehen, ob das über den Sommer hinaus trägt.“ Sie verwies auf die Begrüßung der neuen Konformanden am 13. Mai . Wie zuletzt sollen diese auch zuhause besucht werden.

Der Blick solle insgesamt verstärkt auf junge Familien und Jugendliche gehen, „sonst stehen wir irgendwann ohne Menschen da.“ Die Sorge scheint eher langfristiger Natur: Aktuell hat die evangelische Kirchengemeinde (Stand: Jahresbeginn 2018) 3.109 Mitglieder.

Im Gottesdienst hatte die Pfarrerin zuvor das Thema „Taufe“ angesprochen. Sie wolle dafür entschiedener werben: „Es wird viel weniger getauft, wei…

