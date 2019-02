Motorradfahrer auf B9 schwer verletzt

Am Donnerstag, 7. Februar, gegen 17.50 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Mann aus Geldern in einem 5er BMW auf der Kölner Straße (Bundesstraße 9) in Richtung Kevelaer. In Höhe eines Fitnessstudios leitete er ein Wendemanöver ein. Hinter ihm war ein 36-jähriger Mann aus Kevelaer mit einem Motorrad der Marke Honda CB 650 FA unterwegs. Der Motorradfahrer prallte gegen die hintere linke Seite des BMW und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte beide Fahrzeuge sicher. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.