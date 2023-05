In der Nacht von Samstag (13. Mai 2023) auf Sonntag (14. Mai 2023) beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt sechs Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Grundschule an der Hauptstraße in Wetten. Zeugen, die Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen oder zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.