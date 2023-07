Sachbeschädigung eines Zaunes

Ein unbekannter Fahrer hat in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (20. Juli 2023) auf der Industriestraße den Zaun einer Firma beschädigt. Mehrere Zaunelemente erlitten einen Schaden, Teile wurden verbogen oder brachen ab. An der Anstoßstelle blieb blauer Lack zurück. Auf einem Überwachungsvideo ist eine rote Sattelzugmaschine mit blauem Auflieger zu sehen, die an der Stelle rangiert und parkt. Am Donnerstagmorgen war der LKW nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem beschriebenen LKW geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250.