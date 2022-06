Antonius-Kinder erlaufen 24.000 Euro

Vor wenigen Wochen starteten die Schülerinnen und Schüler der St. Antonius Grundschule in Kevelaer ihren allerersten Sponsorenlauf. Damit sollten Spendengelder für zwei unterschiedliche Zwecke erlaufen werden.

Innerhalb der Klassenräte war darüber abgestimmt worden, für welchen Zweck der eingelaufene Betrag verwendet werden sollte. Das Schülerparlament entschied schließlich, die erlaufene Summe zu teilen: Die eine Hälfte soll einem Projekt zur Schulhofgestaltung zugute kommen. Der andere Teil soll einer, der Schule schon durch eine vorherige Aktion (das KB berichtete) verbundenen Gemeinde im ukrainischen Ivano-Frankivsk, überwiesen werden.

Mehr als zehn Kilometer

Die Kinder machten sich im Vorfeld auf die Suche nach privaten Sponsorinnen und Sponsoren und kamen vor wenigen Wochen dann voller Tatendrang im Hülsparkstadion zusammen. Nach dem Singen der Schulhymne wurde der Sponsorenlauf mit einer Stadionrunde des Lehrerkollegiums offiziell eröffnet. Bei bestem Laufwetter liefen die Kinder Runde um Runde und trieben den zahlreich erschienenen Sponsorinnen und Sponsoren beinahe den „Angstschweiß“ auf die Stirn. Viele Schülerinnen und Schüler knackten ihre selbst gesteckten Ziele und liefen weit mehr als zehn Kilometer.

Mit Hilfe der Spendenden erliefen die Schulkinder einen im Vorfeld nicht für möglich gehaltenen Betrag von 24.000 Euro.

Kurz darauf konnte dann ein Scheck in Höhe von 12.000 Euro an Pastor Klaus Klein-Schmeink von der Kirchengemeinde St. Antonius Kevelaer übergeben werden. Das Geld wird dem Erzbistum Ivano-Frankivsk in der Ukraine überwiesen, das viele junge Menschen aus den vom Krieg besonders betroffenen Gebieten aufgenommen hat und dort mit dem Allernötigsten versorgt. Dieses Erzbistum wird geleitet durch den Priester Markian Bukatchuk, einem ehemaligen Studienkollegen von Pastor Klein-Schmeink. In einer emotionalen Videobotschaft dankte Bukatchuk den Schülerinnen und Schülern für ihren Einsatz.

An der zweiten Hälfte des Geldes dürfen sich die fleißigen Läuferinnen und Läufer demnächst im Rahmen neuer Schulhofprojekte erfreuen.