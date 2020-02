Mit 15 Teilnehmern war das erste Treffen zur Organisation eines Mittagstisches für Bedürftige in Kevelaer in der vergangenen Woche gut besucht. „Wir haben uns sehr gefreut, dass sich so viele Interessenten zu einem ersten Treffen (…) eingefunden haben“, berichten die Initiatoren Heike und Johannes Rath. Das Ehepaar hatte bereits zu Weihnachten gemeinsam mit Freunden und durch Unterstützung der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer ein Essen für Bedürftige auf die Beine gestellt. Daran angelehnt entstand die Idee, eine regelmäßige „Suppenküche“ in Kevelaer anzubieten. Das erste Treffen sollte zeigen, ob sich ausreichend Helfer für dieses Projekt finden lassen.