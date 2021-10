Orla Feeny ist die neue Präsidentin der Geselligen Vereine Wetten „ Ich freue mich auf die Aufgabe “





„Ich habe kurz über Ihre Anfrage nachdenken müssen“, gab Orla Feeny zu, nachdem die KB-Redaktion Interesse an einem Porträt bekundet hatte. Es sei einfach noch alles neu in ihrer Rolle. Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Geselligen Vereine Wetten wurde die 43-Jährige zur neuen Präsidentin als Nachfolgerin von Thomas Krahnen gewählt. Obwohl die gebürtige Neusserin in Kevelaer aufwuchs, hatte sie schon seit ihrer Jugend eine enge Verbundenheit mit Wetten.

Egal aus welchem ihrer Lebensabschnitte Orla Feeny erzählt, das kleine Dorf am Niederrhein spielt dabei irgendwie immer eine Rolle. Ob es die Erzieherin aus Wetten in der Kindheit, Freund*innen in der Jugendzeit oder später das Vereinsleben war – Wetten war einfach präsent. Die gelernte Bilanzbuchhalterin, die ihre ersten vier Lebensjahre in der Berendonk verbrachte, engagierte sich schon immer gerne. Sie war in der Pfarrgemeinde tätig, im Sportverein aktiv, Betreuerin im Jugendzeltlager der Union und Vorsitzende der Landjugend. „Landjugend und Sportverein sind eigentlich meine zwei Vereine gewesen, mit denen ich das Vereinsleben hier mitgeprägt habe“, sagt Feeny rückblickend. „Ich beteilige mich einfach gerne. Wenn man in einem Verein ist, habe ich auch keine Probleme damit, Aufgaben zu übernehmen.“

Vor allem durch das Vereinsleben bekam die heute zweifache Mutter viel von der Geselligkeit mit. Und genau das ist es, was Wetten für Feeny ausmac…