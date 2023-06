Besucherinnen und Besucher können sich mit Kaltgetränken, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen stärken Land-Kiosk lockt in den Achterhoek

/ von Hildegard van Lier

Mit ihrem Land-Kiosk im Achterhoek hat sich Petra Baaken einen langgehegten Traum erfüllt. Foto: HvL

Radelt man durch den Achterhoek, zieht neuerdings ein schon von weitem leuchtender gelber Sonnenschirm die Blicke auf sich. Eine Tafel mit der Aufschrift: „Land-Kiosk – heute geöffnet“, sorgt für eine gewisse Anziehung. Und was sich dahinter verbirgt, lässt Ruhesuchende aufhorchen und Naturfreundeherzen höher schlagen. „Die Menschen, die unterwegs sind, ob als Wanderer, Spaziergänger, Fahrrad- oder Motorradfahrer, sollen hier einen Moment verweilen und sich stärken können“, beschreibt Petra Baaken ihre Idee. Mit der Eröffnung des Land-Kiosks hat sie sich einen Traum erfüllt. Hier am Hungerwolfsweg 2 im Achterhoek hat sie eine kleine Oase zum Verweilen geschaffen.

Ausruhen und innehalten

Im Frühjahr dieses Jahres setzte sie ihre jahrelang gehegte Idee in die Tat um. Schon oft habe sie Ausflügler an der 2018 eingeweihten Marienstatue am Hungerwolfsweg ausruhen sehen. „So manch einer hätte sich bestimmt über eine kleine Stärkung gefreut“, berichtet die kreative Frau. Mit tatkräftiger Unterstützung ihres Mannes Johannes und ihrer Familie gestaltete sie einen ausgedienten Verkaufswagen liebevoll um und verlieh ihm mit einladenden Farben ein neues Kleid. Verweilmöglichkeiten an liebevoll dekorierten Tischen laden zum Ausruhen und Innehalten ein. Kleine Genussmomente inklusive: In Selbstbedienung kann hier ein Kaltgetränk, Kaffee oder selbstgebackener Kuchen erworben werden. Einer Fahrradfahrerin kommt diese Pause auf ihrer ausgedehnten Radtour gerade recht: Sie genießt den frischen Erdbeerkuchen. „Ich möchte gerne Saisonkuchen anbieten, zur Zeit eben Erdbeerkuchen“, erklärt Petra Baaken, für die das Backen ein kleines Hobby ist.

Inmitten einer …