Hopfenfest in Twisteden im Überblick

Die Vereinsgemeinschaft Bürgerhaus Twisteden lädt bereits zum 20. Mal zum traditionellen Dorffest ein. „Diesmal feiern wir auch das 40-jährige Jubiläum des Bürgerhaus-Vereins“, erklärt der Vorsitzende Klaus Hendrix. „Darum haben wir einen Termin außerhalb der Ferien gewählt, das Fest an das Bürgerhaus verlegt und als „Hopfenfest“ mit lokalen Craft-Beer-Brauern organisiert.

Am Samstag, 6. Juli 2019, startet das Dorffest als „Hopfenfest“ um 20 Uhr am Bürgerhaus Twisteden. Drei Bierbrauer aus Kevelaer und Umgebung werden ihre besten Biere ausschenken und auch die Braukunst erklären. Bei fetziger Musik werden insgesamt neun Biere zu testen sein. Auch „Tamaras Frittenschmiede“, wird ein kulinarisches Menü passend zum Frischgezapften anbieten. Für Nicht-Bier-Trinker gibt es am Getränkestand des örtlichen Edeka-Marktes Hecks auch andere Getränke.

„Die Vereine stellen am Samstag das Personal zum Ausschank“, so Klaus Hendrix weiter, „und das Vorstands-Team des Bürgerhauses hält ‚Bier-Snacks‘ für den kleinen Hunger zwischendurch bereit.“ Der zweite Tag des Dorffestes in Twisteden beginnt am Sonntag, 7. Juli 2019, um 11 Uhr mit einem Gottesdienst im Bürgerhaus. Daran anschließend startet das bunte Programm der Vereinsgemeinschaft Twisteden.

Sportschießen für jeden

Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, Go-Kart-Fahren und auch ein Ballonkünstler wird wieder die großen und kleinen Gäste mit seinen lustigen Figuren unterhalten. Die Landfrauen informieren über die Bienenkampagne und der Jugendraum bietet Slush-Eis an. Interessant wird auch das Angebot der Schützen sein: jeder kann unter fachkundiger Anleitung mal das Sportschießen ausprobieren, vielleicht können Nachwuchstalente für die Schützenbruderschaft St. Antonius in Twisteden gefunden werden.

Für das leiblich Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt: Grillfleisch und Pilzpfanne werden ebenso angeboten, wie selbstgebackene Kuchen. Für das Kuchenbuffet werden gerne noch Kuchenspenden entgegengenommen. Wer gerne backt und das Dorffest unterstützen möchte, kann die Kuchenspende am Sonntag ab 13 Uhr im Bürgerhaus abgeben.

Bierbrauer auch am Sonntag dabei

Traditionell begleitet der Musikverein Twisteden das Dorffest am Sonntag mit einem unterhaltsamen Programm. Die drei Bierbrauer der Marken: „Fleuther“, „Kävelse Craft Beer“ und „Kelderhorst“ sind natürlich auch am Sonntag mit dabei und erläutern den Gästen auch gerne die Braukunst.

„Wieder eine klasse Leistung von den Vereinen und den örtlichen Unternehmen“, so kommentiert Klaus Hendrix, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft Bürgerhaus die 20. Auflage des Dorffestes. „Die Einnahmen sichern wieder den Betrieb und die Unterhaltung des Bürgerhauses. Toll, dass dabei alle im Dorf mitmachen.“