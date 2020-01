Michael Narzynski gibt Rewe-Märkte auf

Michael Narzynski, (39) langjähriger Betreiber des Rewe-Marktes in der Innenstadt („Kauf-Center“), wird seine Märkte (auch Weeze und Kalkar) zum 18. Januar 2020 an die Rewe zurückgeben.

Nach eigenen Aussagen war er mit der Rewe seit Längerem im Gespräch, wie eine Fortführung der Märkte möglich wäre, da er mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen hat. Eine Option wäre die Verkleinerung seiner Aktivitäten bzw. die (Teil-)Übertragung der Märkte auf seine Frau gewesen. Diese Gespräch sind nun gescheitert, sodass er sich entschieden hat, alle Verpflichtungen aufzukündigen.

Was bedeutet das für den Standort? Narzynski hatte in der Vergangenheit immer betont, dass er den Markt in Kevelaer unter den aktuellen baulichen Gegebenheiten so nicht weiter betreiben werde. Er hatte Gespräche zwischen Rewe, Stadtverwaltung und dem Eigentümer der „Kauf-Center“-Immobilie initiiert, wie die Fortführung eines Rewe-Marktes in der Innenstadt (auch als Gegenwicht zu Edeka) in den kommenden Jahren möglich sein könnte.

Jetzt bleibt abzuwarten, ob Rewe diesen Prozess selbst forciert oder ob mit Ablauf der Nutzungsfrist für das Kauf-Center in 2024 der Markt gänzlich aufgegeben wird.