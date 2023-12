Mit dem neuen „Inhalatorium“ im Solegarten St. Jakob wird aus der Sole eine echte Quelle der Gesundheit Weit mehr als Wellness

/ von Michael Nicolas

Georg Holtermann, Hans-Josef Thönnissen, Melanie Hahn und Georg van Lipzig von den Stadtwerken im Sole-Nebel. Foto: nick

Noch werden ein paar Restarbeiten ausgeführt, aber am 11. Dezember geht‘s los: Das Inhalatorium im Solegarten St. Jakob öffnet für Besuchende. Und das im Dezember erstmal kostenlos, damit man testen kann, ob die Nebelkammer auch die gewünschte Wirkung hat. Die wohltuende Wirkung der Thermalsole, die man am Gradierwerk kostenlos genießen kann, wird dann ab Januar im Inhalatorium wegen des nicht gerade geringen Aufwandes zu einem moderaten Eintrittspreis angeboten. Die vernebelten Salzwassertröpfchen gelangen durch das Einatmen hier tiefer in die Bronchien.

Nach Angaben der Stadtwerke Kevelaer belegen mehrere Studien die Wirkung der Thermalsole als vielversprechenden Ansatz in der Behandlung von Atemwegserkrankungen. Aber ein regelmäßiges Befeuchten der Atemwege durch das Inhalieren der salzhaltigen Sole schadet auch gesunden Menschen, die Atemwegserkrankungen vorbeugen wollen, nicht.

Das Inhalatorium wird ab dem 11. Dezember von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein. In der Sommersaison werden die Öffnungszeiten angepasst. Eintrittskarten gibt‘s ab Januar bargeldlos am Automaten am Gradierwerk, sowie im Informationsgebäude des Solegartens. Als Eintrittsgelder für das Inhalatorium schlagen die Stadtwerke in einer Vorlage für die kommende Sitzung des Betriebsausschusses folgende Preise vor: Die Einzelkarte für Erwachsene soll 3 € kosten, eine 10-er Karte 27 €. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre, Inhaber von Schüler- und Studenten-Ausweisen zahlen 2 bzw. 18 €.

Mit einer Eintrittskarte kommt man jeweils zur halben oder vollen Stunde durchs Drehkreuz am Eingang ̵…