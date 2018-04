Am Fachseminar für Altenpflege Kleve haben 18 Auszubildende das Examen in der Altenpflege erfolgreich abgelegt. Traditionell leitete ein Wortgottesdienst den feierlichen Abschluss der Ausbildung ein. Anschließend erhielten die examinierten Altenpflegerinnen und -pfleger, die bereits alle eine Arbeitsstelle gefunden haben, ihre Zeugnisse.

Die Absolventen:

Ilka Beus (Regina Pacis – Haus für Senioren, Kevelaer), Juliane Brendel (Alten- und Pflegeheim Evangelische Stiftung, Kleve), Merlin Bühnen (Seniorenzentrum St. Elisabeth- Haus, Xanten), Saskia Eich (Pflegeteam Geiß, Bedburg-Hau), Susanne Eilers (Regina Pacis – Haus für Senioren, Kevelaer), Andreas Finken (Regina Pacis – Haus für Senioren, Kevelaer), Yvonne Havertz (Seniorenhaus Burg Ranzow, Kleve), Marie-Noelle Herrhausen (Pflegezentrum Kalkar), Rana Heynen (Bellini SeniorenResidenz, Geldern), Irina Ilenseer (Seniorenzentrum St. Nikolaus, Kalkar), Max Klösters (St. Helena – Haus für Senioren und Menschen im Wachkoma, Kalkar), Linda König (Seniorenresidenz zum Tiergarten, Kleve), Yvonne Malkoc (Theresien – Stift, Weeze), Jenny Müller (Regina Pacis – Haus für Senioren, Kevelaer), Jennifer Peters (Seniorenzentrum Willibrordhaus, Kleve-Kellen), Christina Vermaasen (Seniorenhaus Burg Ranzow, Kleve), Christian Weidemann (Hildegardishaus – Haus für Senioren, Goch), Sarah Willemsen (Seniorenzentrum Franziskus-Haus, Kleve).

Andrea Huisman, Leitung pflegeberufliche Bildung der Katholischen Karl-LeisnerTrägergesellschaft, Schulleiterin Christine van Betteraey, Kursleiterin Kathrin Beenen, Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen, Praxisanleiter sowie die Angehörigen und Freunde gratulierten den Absolventen herzlich.

Das Fachseminar für Altenpflege vermittelt die theoretischen Grundlagen für eine professionelle Altenpflege entsprechend den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. In ihren Ausbildungsbetrieben konnten die Auszubildenden die erworbenen Kenntnisse in die Praxis umsetzen. Neben ihrer Ausbildungseinrichtung lernten sie ergänzend die ambulante und stationäre Altenhilfe kennen und absolvierten einen Einsatz in der Gerontopsychiatrie.

Das Fachseminar für Altenpflege gehört zum Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerk am Niederrhein (KAN). Unter dem Dach des KAN versammeln sich mehr als 20 Pflegeeinrichtungen und Wohnanlagen für Senioren in den Kreisen Kleve und Wesel, dazu ein Pflegezentrum zur ambulanten Betreuung, ein ambulantes Hospiz und ein Fachseminar für Altenpflege zur Ausbildung angehender Altenpflegekräfte.