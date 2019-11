Mit großen Augen verfolgten die Kinder des St. Hubertus-Kindergartens am vergangenen Dienstag das aufregende Geschehen am Eingang ihrer Einrichtung. Mit Eifer machten sich hier schon in den frühen Morgenstunden Mitarbeiter des Garten-und Landschaftsbaus Steegmann aus Wetten mit Schaufel, Minibagger, Rüttelmaschine und diversen Arbeitsmaterialien ans Werk, um den Eingangsbereich der Einrichtung zu verschönern.