Mahnwachen zum Frauentag

In Kooperation mit den Initiatorinnen von Maria 2.0 ruft der kfd-Diözesanverband zu Mahnwachen am Freitag, 8. März (Internationaler Frauentag), auf. Eine davon wird ab 10 Uhr vor dem Dom in Xanten abgehalten.

Symbolisch drücken die protestierenden Frauen und Männer mit weißen Tüchern ihre Trauer und Mitgefühl, aber auch die Hoffnung auf einen Neuanfang aus. „Wir fordern eine Kirche, in der Frauen Führungsaufgaben übernehmen und mit ihren Berufungen ernst genommen werden“, erklärt Judith Everding, Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft im Bistum Münster. „Wir wollen eine Kirche, in der Frauen Zugang zu allen Diensten und Ämtern haben und endlich zu 50 Prozent an allen Entscheidungen beteiligt sind.“

„Es geht nicht allein um die Situation der Frauen und die in den Gemeinden, sondern um eine grundsätzliche Erneuerung der Kirche als Institution“, unterstreicht Beatrix Bottermann, stellvertretende Vorsitzende der kfd Münster. „Viele Frauen stehen hinter unseren Forderungen. Wir freuen uns über die Frauen des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) und viele Maria 2.0-Gruppen, die sich gemeinsam mit uns und internationalen Frauenverbänden für eine partnerschaftliche Kirche einsetzen.“

Foto: Matthias Rethmann