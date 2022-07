Verein veranstaltet exklusives Event in der leeren Basilika-Orgel Weinprobe im dritten Stock

Elmar Lehnen am Spieltisch. Im Hintergrund mit den gelben Zetteln ein Teil der bereits restaurierten Pfeifen. Foto: nick

Dass Elmar Lehnen von lauter Pfeifen umgeben ist, ist für ihn nicht neu. Schließlich ist der Mann Organist. Aber dass die Pfeifen ihm am Spieltisch in der Basilika so nah auf die Pelle rücken, ist auch für ihn ein Novum. Er sitzt und spielt inmitten von unzähligen Klötzen, Kästen, Kartons und Klammern – und Orgelpfeifen. Und letztere tanzen gerade nicht einmal nach seiner Pfeife.

Die große Basilika-Orgel wird restauriert (das KB berichtete) und Elmar Lehnen muss musikalisch mit dem klarkommen, was noch da ist. Rund zwei Drittel der ingesamt 10.000 Pfeifen werden bei Seifert in Kevelaer gereinigt und überarbeitet, teilweise repariert oder ersetzt. Rund um den Spieltisch stapeln sich die bereits von den Orgelbauern fertiggestellten, die bei Seifert selbst keinen Platz mehr hatten, und warten auf ihren Einbau.

Ein Raum voller Pfeifen

Doch das wird noch dauern, schließlich gibt‘s noch zahlreiche andere Dinge zu restaurieren und an der Orgel zu verändern. Die alten Motoren etwa, die seit 100 Jahren in der Wand eingemauert sind, sollen restauriert werden. „Sowas wird ja heute gar nicht mehr gebaut“, sagt Lehnen. Oder die zahlreichen …