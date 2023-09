Aufruf des Bürgermeisters

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler wendet sich zum Zwecke der Flüchtingshilfe an die Bürgerinnen und Bürger der Wallfahrtsstadt Kevelaer:

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Wallfahrtsstadt Kevelaer,

Sie haben es den Medien und den städtischen Kanälen vielleicht schon entnommen: Seit dem 19. Juli müssen wir in der Kroatenturnhalle wieder geflüchtete Menschen unterbringen. In den vergangenen Monaten haben wir nahezu täglich Zuweisungen erhalten. Trotz der intensiven Bemühungen unserer Mitarbeitenden im Ordnungsamt sind die Kapazitäten zur Unterbringung von Geflüchteten nun vollkommen erschöpft.

Mittlerweile ist die Kroatenturnhalle bereits zu 2/3 belegt. Es droht die Belegung der Hubertus-Turnhalle Anfang Oktober.

Mit dem Schreiben des Landrats und der Bürgermeisterin und Bürgermeister der Kommunen im Kreis Kleve haben wir Ministerin Paul bereits deutlich gemacht, vor welchen Herausforderungen die Kommunen aktuell stehen und sie um Hilfe gebeten. Eine Unterstützung durch die Landesregierung ist dringend nötig. Auch auf die Option, die leerstehende Jugendherberge in Kevelaer als Landesunterkunft anzumieten, habe ich Frau Ministerin Paul erneut persönlich hingewiesen.

Und nun möchte ich auch Sie an dieser Stelle um Hilfe bitten: Sollten Sie leerstehenden Wohnraum in Kevelaer oder den Ortschaften haben, der aktuell nicht genutzt wird: Bitte melden Sie sich bei uns, damit wir den Wohnraum zur Unterbringung Geflüchteter anmieten können.

Auch das gemeinsame Projekt „Alle wohnen“ von der Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Caritas verfolgt das Ziel, Menschen die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, zu unterstützen. Dazu mietet die Caritas Wohnungen an und betreut die Betroffenen vor, während und nach dem Einzug. Sollten Sie über leerstehenden Wohnraum verfügen, können Sie sich auch direkt an den Caritasverband Geldern-Kevelaer wenden.

Vielen Dank für ihre Unterstützung!

Ihr Dominik Pichler

Kontaktaufnahme

Kontakt Wallfahrtsstadt Kevelaer:

Ordnungsamt Kevelaer

E-Mail: ordnungsamt@kevelaer.de

Telefon: 02832 122-832

Kontakt Caritasverband Geldern-Kevelaer:

Antje Jäger

E-Mail: jaeger@caritas-geldern.de

Telefon: 02831 9395-88