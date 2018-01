Die Planungswerkstatt für die Neugestaltung des Kapellenplatzes beginnt am Samstag, 20. Januar 2018, im Petrus-Canisius-Haus in Kevelaer um 9.30 Uhr. In drei Arbeitsgruppen werden interessierte Bürgerinnen und Bürger unter Anleitung von drei Freiraumplanerinnen vom Planungsbüro IPW aus Wallenhorst den Tag miteinander verbringen. Die Planerinnen möchten die Wünsche, Meinungen und sicherlich die verschiedenen Sichtweisen der zukünftigen Nutzer erfahren, die dann Planungsgrundlage für erste Konzepte werden.

Vorab stellt sich das Planungsteam vor: Verantwortliche Projektleiterin ist die Landschaftsarchitektin Stephanie Janning (stellvertretende Abteilungsleiterin Abteilung Freiraumplanung). Begleitet wird sie von der Landschaftsarchitektin Astrid Vieth (geschäftsführende Gesellschafterin der IPW) sowie der Freiraumplanerin Lena Sinnigen. Ein Arbeitsschwerpunkt des Planungsteams liegt in der Durchführung von Beteiligungsverfahren. Damit werden Bürger von Beginn an mit in den Planungsprozess eingebunden und gestalten diesen mit.

Die Planungswerkstatt am kommenden Samstag wird demnach auch nicht die letzte Veranstaltung sein oder die einzige Möglichkeit, sich in den Planungsprozess einzubringen. Neben der ständigen Möglichkeit, Anregungen und Wünsche an die Stadtverwaltung direkt oder über die Internetseite zur Stadtkernerneuerung (www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de) zu richten, wird es weitere öffentliche Bürgerversammlungen geben. In der ersten Planungsphase werden Vorentwürfe zu Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt werden, die natürlich auch mit der Gemeinde St. Marien und der Wallfahrtsleitung, aber auch politisch im Stadtentwicklungsausschuss abzustimmen sind. In der zweiten Planungsphase wird dann auf Basis einer Vorentwurfsvariante die Entwurfsfassung erarbeitet. Mit diesem Entwurf wird Ende 2018 ein Antrag auf Fördermittel gestellt werden.