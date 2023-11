Die Petrus-Canisius-Bücherei Kevelaer feierte den Buchsonntag Bücherausleihe am Buchsonntag

/ von Lisa Schweren

Ob große oder kleine Lesefreunde, hier wird jeder oder jede mit einem Lächeln bedient. Foto: LS

Jedes Jahr am 4. November feiert die katholische Kirche den Namenstag des Heiligen Borromäus. Zu seinen Ehren wurde 1926 durch die Fuldaer Bischofskonferenz der sogenannte Borromäussonntag eingeführt. Dieser findet immer am Sonntag nach dem 4. November statt und ist heutzutage unter dem Namen „Buchsonntag“ bekannt. An diesem Tag sollen die öffentlichen katholischen Büchereien gefeiert werden.

So putzte sich auch die Petrus-Canisius-Bücherei Kevelaer am vergangenen Sonntag heraus. Für den besonderen Tag öffnete sie ihre Türen von 10 bis 17 Uhr, um allen Kevelaererinnen und Kevelaerern die Chance zu geben sich die neusten Bücher anzusehen und auszuleihen.

Wie der Name bereits verrät, befindet sich die Bücherei im Petrus-Canisius-Haus auf dem Luxemburger Platz. Sie ist nicht von der Baustelle betroffen und kann weiterhin ganz normal besucht werden.

Geleitet wird die Bücherei in Kevelaer ausschließlich von einem Team aus Freiwilligen. Diese präsentierten an diesem Sonntag nicht nur Bücher, sondern auch ein reichliches Kuchenbuffet, das zum Verweilen einladen sollte.

Neben Büchern bietet die Bücherei auch Brettspiele sowie Hörspiele und Hörbücher an. Besonders stolz ist man auch über die Möglichkeit der „Onleihe“, hier können Leserinnen und Leser eBooks, eAudios sowie eMagazines bequem von Zuhause aus ausleihen.

Zurzeit kann sich die Bücherei über circa 700 Leserinnen und…