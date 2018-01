Mehr als 50 Einsatzorte arbeitet die Freiwillige Feuerwehr Kevelaer derzeit ab – Sturmtief „Friederike“ hat auch in Kevelaer für Chaos gesorgt. Kerzenkapelle und Altes Rathaus haben Dachziegel verloren, mehrere Bäume sind umgestürzt, der Kapellenplatz war zeitweise gesperrt und der Friedhof Winnekendonk wird es noch eine Weile bleiben. Außerdem ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall.

Doch nicht nur die Behörden haben zu tun: In Kevelaer traf „Friederike“ den Abholtag des Dualen Systems. Gelbe Säcke rissen auf, Tonnen stürzten um – und jetzt liegen die Straßen und Gehwege voll Müll. „Die Anwohner haben eine Straßenreinigungspflicht“, stellt Klaus Verheyen von der Stadtverwaltung fest. Mit anderen Worten: Jeder kehre vor seiner Haustür. Denn der „Eigentümer“ des Plastikmülls sei zum einen kaum auszumachen und zum anderen liege kein schuldhaftes Verhalten vor. Auch die Firma Schönmackers, die vom Dualen System mit der Abholung in Kevelaer beauftragt ist, sei nicht in der Verantwortung. „Die sind schon den Säcken hinterher gelaufen“, weiß Heynen.

Die Stadt Kevelaer greift dort ein, wo ordnungsrechtliche Probleme entstanden sind. „Erbsendosen auf der Straße gehören nicht dazu“, veranschaulicht Heynen. Die nämlich hat auch er heute schon vor der eigenen Haustür selbst einsammeln müssen.

Ein ausführlicher Bericht über die entstandenen Schäden in Kevelaer folgt am Freitag.