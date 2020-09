Live-Konzerte haben in diesen Zeiten durch Corona noch immer Seltenheitswert. Um so erfreulicher war es für die Zuhörer und Zuschauer im Museum, vier Streichquartette und ein Streichquintett live hören zu können. Die Mitglieder der vier Streichquartette, so erklärte Thomas Brezinka, hatten ihre Stücke in einem Kammermusikkurs in Wesel zwei Wochen zuvor, zum großen Teil unter Leitung von Maren Brezinka, einstudiert.

Nun konnten die 16 jungen Streicher, die alle Schüler oder Mitglieder der verschiedenen Streichorchester unter Leitung von Maren und Thomas Brezinka sind, ihr Können unter Beweis stellen...