Jüngster Theologieprofessor Deutschlands kommt nach Kevelaer

Dr. Michael Seewald spricht am 11. Februar

Auf Einladung des Katholischen Bildungsforums/ KBW Kleve kommt der jüngste Theologieprofessor Deutschlands und Träger mehrerer Wissenschaftspreise, Prof. Dr. Michael Seewald, am Montag, 11. Februar, nach Kevelaer.

Im Kontext der als „Kevelaerer Gespräche“ bekannten Vortragsreihe nimmt Prof. Dr. Michael Seewald den enormen Veränderungsdruck ernst, der für die katholische Kirche derzeit so groß ist wie nie: „Kann die katholische Glaubenslehre sich verändern?“, fragt der Theologe und lotet in seinem Vortrag Spielräume für Veränderung aus. Dabei steht nichts Geringeres als die Zukunftsfähigkeit der katholischen Kirche auf dem Spiel.

Professor Dr. Michael Seewald zeigt auf, wie wandlungsfähig die Kirche bereits in der Vergangenheit war und auch heute noch, unter Papst Franziskus, sein kann. So erfahren die Teilnehmenden, wie es gelingen kann, die Treue zum Ursprung zu bewahren und zugleich das Evangelium in sich wandelnden Zeiten zu verkündigen.

Der Vortrag von Prof. Dr. Michael Seewald beginnt um 18 Uhr im Priesterhaus in Kevelaer. An den Vortrag schließen sich ein Imbiss und die Diskussion mit dem Referenten an. Die Gebühr beträgt 15 Euro, inklusive Imbiss. Anmeldungen nimmt das Katholische Bildungsforum / KBW Kleve (Telefon: 02821 721525, E-Mail: kbw-kleve@bistum-muenster.de) oder auch das Priesterhaus unter Telefon: 02832/93380 entgegen.