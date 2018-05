Der Sonntag nach Pfingsten, der Dreifaltigkeitssonntag 27. Mai, ist traditionell seit vielen Jahren der Tag der Wallfahrt zur heiligen Luzia.

Während die Fußpilger mit Pastor Poorten um 4.30 Uhr an der Gnadenkapelle aufbrechen, starten die Radfahrer um 5.45 Uhr, um dann gemeinsam in Walbeck den Einzug zu halten. Walbeck ist eine Stecke von und zwei Stunden Fußweg, die gut zu bewältigen ist. In der frühlingshaften Frühe ist es ein schönes Beten und Gehen, und es gibt auch Zeit für Gespräche. Nach dem Aufstellen der Opferkerze und Ehrung der hl. Luzia in der Luzia-Kapelle, beginnt die Messe um 7 Uhr mit Pastor An­dreas Poorten und Diakon Helmut Leurs in der Pfarrkirche.

Frühstücksgelegenheit besteht in der Gaststätte Eyckmann, eine Anmeldung nehmen die Brudermeister vor Ort an. Auch Jugendliche und junge Familien sind herzlich willkommen.

Manch einer geht die Strecke für andere, die den Weg nicht gehen können. Mancher hat ein zukünftiges Anliegen, oder will seinen Glauben körperlich bewusst ausdrücken, andere freuen sich am pfingstlichen Aufbruch nach den Wochen der österlichen Zeit und genießen das Mitgehen in der Natur.

Wenn jeder nur einen neu mitbringt, dann verdoppelt sich die Zahl der Pilger. Nach dem Dankgebet um 9.15 Uhr in der Luzia-Kapelle, führt der Rückweg die Pilger gegen 11.45 Uhr zum Schlussgebet in die Klarissenkirche. Alle, die mitbeten und mitsingen wollen, sind zu dieser Wallfahrt herzlich eingeladen.