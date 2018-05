Zur 4. Wallfahrt für Menschen mit neurologischen Erkrankungen hatten Spiritual Care Kevelaer, die Caritas-Konferenz St. Marien und der Rektor der Wallfahrt, Domkapitular Gregor Kauling eingeladen und gut 50 Menschen mit Handicap und deren Angehörige und Betreuer waren zur Gnadenkapelle gekommen. „Wir wollen mit Maria auf Gott schauen, auf den Heiland, der Liebe schenkt und den Menschen berühren kann“, so Kauling zur Begrüßung.

Am Beispiel der verdorrten, gelähmten Hand, die Jesus heilt (Mk. 3,5), die Symbol für das abgestorbene Leben, die nicht mehr vorhandene Lebensfreude und die Ausgrenzung Kranker steht, wollten sie ihre Hände in die Hände Gottes legen. Gerade dann, wenn der Lebensweg beschwerlich ist, wollten sie vertrauensvoll ihre Hände in die Hände dessen legen, der immer einen liebevollen Blick auf die Menschen richtet. In die Hände dessen, der sie…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel „Hand-icap“ und „Blind Dates“ 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by