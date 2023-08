Erzbischof Lompo über sein Land Niger

Während nach einem offensichtlichen Putsch in Niamey, der Hauptstadt des Niger, das Militär die demokratisch gewählte Führung abgesetzt hat, ist Laurent Lompo, Erzbischof der Diözese Niamey, zu Gast im niederrheinischen Kevelaer.

Noch ist unklar, was gerade in seiner Heimat geschieht, doch für den Erzbischof steht fest, dass seine Landsleute in jedem Fall Hilfe brauchen.

„Aktuell kann ich nur die Nachrichten zur Kenntnis nehmen, die Situation aber nicht bewerten, da ich nicht selber im Land bin. Wichtig ist, dass die Menschen jetzt Ruhe bewahren und die internationalen Beziehungen zu unserem Land weitergehen“, sagt der Erzbischof.

Er wolle sich weiter bemühen, Hilfe zu organisieren: „Wir müssen den Menschen auch nach einem Putsch Perspektiven geben“, betont er.

Flucht im eigenen Land

Durch den Terror seien im Niger rund 1,2 Millionen Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht, das führe nicht nur zu Ernährungsproblemen, sondern auch zu Obdachlosigkeit und der Verbreitung von Krankheiten. Besonders bedrücke ihn die Situation der Kinder, die mit Terror und in Unsicherheit aufwachsen, während die Schulen geschlossen sind.