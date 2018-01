In der Reithalle auf dem Daelshof fand wieder ein Dressur-Lehrgang mit Anke Vogt statt. Organisiert und unterstützt wurde der Lehrgang vom Reiterverein St. Georg Kevelaer.

Schon im Vorfeld waren die begehrten Plätze schnell ausgebucht, sodass an beiden Tagen in jeweils fünf Gruppen der Unterricht mit hoch motivierten Reiterinnen stattfinden konnte. Anke Vogt, die bis zur Klasse S reitet und ausbildet, konnte sich schnell auf jeden einzelnen Reiter einstellen und schon nach der ersten Stunde waren beachtliche Leistungssteigerungen zu erkennen.

Alle Teilnehmerinnen waren am Ende jeder Unterrichtseinheit zwar kräftemäßig ziemlich erschöpft, aber der Erfolg spiegelte sich in den zufriedenen Gesichtern der Reiterinnen wider. Zum Abschluss trafen sich alle Teilnehmer noch zum Grünkohlessen im Reiterstübchen und eindeutig war man der Meinung: „Dieser Lehrgang hätte gerne noch länger dauern können“.

Das nächste Event des Reitervereins St. Georg Kevelaer steht auch schon bald bevor: Am 17. und 18. Februar findet ein Springlehrgang mit August Lamers statt. Weitere Infos unter www.reiterverein-kevelaer.de