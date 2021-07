Viktoria WiDo wirbt um Sponsor*innen

Neben den bewilligten Fördermitteln aus dem Programm „Strukturentwicklung ländlicher Räume“ und einem Zuschuss der Stadt Kevelaer liegt es nun am Verein Viktoria Winnekendonk, die vollständige Finanzierung des Kunstrasenplatzes im Viktoria Sportpark an der Sonsbecker Straße in Winnekendonk zu sichern. Dazu hat sich der Vorstand zwei Projekte überlegt, die nun starten werden.

Via Internet (www.pate-kunstrasen-wido.de) kann jeder Sportsfreund virtuell einen oder mehrere Quadratmeter des neuen Kunstrasenplatzes durch eine Spende erwerben. Bereits ab 25€ kann jede*r Interessent*in Teil dieses Projektes werden und sich einen Platz auf einer Sponsorentafel am Viktoria Sportpark sichern.

Dazu wirbt Peter Schlossarek für den Vorstand: „Das gemeinsame Ziel Kunstrasenplatz ist fast erreicht! Im Projektteam treiben wir beständig die Planung und Umsetzung voran.“

Fast 400 Fußballer*innen in 19 Mannschaften

„Durch den neuen Kunstrasenplatz ist ein erster großer Schritt gemacht, die Trainings- und Spielmöglichkeiten durch den Wegfall unserer Sportanlage an der Kevelaerer Straße auszugleichen. Ferner werden für unsere fast 400 aktiven Fußballer in 19 Mannschaften, konstant gute Trainingsmöglichkeiten bei allen Witterungsbedingungen geschaffen.“

Die Finanzierung des Kunstrasenplatzes ruhe dabei auf vier Säulen, so Schlossarek:

• Fördermittel aus dem Programm „Strukturentwicklung ländlicher Räume“

• Zuschuss der Stadt Kevelaer

• Eigenmittel und Eigenleistung des Vereins sowie

• Sponsoring und Spenden.

„Aufgrund der Projektgröße kommt gerade auch dem letzten Punkt erhebliche Bedeutung zu“, weiß der Vorstand. „Aber auch diese letzte Hürde werden wir dank der freundlichen Unterstützung durch unsere Sponsoren und Gönner sicherlich überspringen.

Helfen Sie an der Umsetzung eines großen Projektes für die Jugend unserer Ortschaft mit. Werden Sie Pate für den Kunstrasenplatz. Erwerben Sie Ihre Quadratmeter des Rasens symbolisch und verewigen Sie sich auf einem virtuellen Fußballplatz im Internet unter pate-kunstrasen-wido.de.

Ihr Name wird auf der Sponsorentafel erscheinen, virtuell auf unserer Homepage und real an einem festen Platz an unserem Vereinsheim. Sehr viele Jahrgänge an Fußballern und zahllose Vereinsmitglieder werden die Sponsorentafel studieren und dabei Ihren Namen bei den Förderern des Kunstrasenplatzes lesen können.“

Baubeginn im Herbst

„Der Baubeginn ist noch für diesen Spätsommer/Herbst geplant und ich würde mich freuen, Sie nach Bauvollendung persönlich auf der Einweihungsfeier als Sponsor begrüßen zu dürfen. Falls Sie kein Feld erwerben wollen, uns aber trotzdem unterstützen möchten, freuen wir uns über jede Spende. Überweisen Sie dafür einfach Ihren Wunschbetrag auf unser Bankkonto bei der Volksbank an der Niers unter IBAN DE51 3206 1384 4500 7100 18 oder bei der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze unter IBAN DE40 3225 0050 0700 4265 13 mit dem Verwendungszweck ,Spende Kunstrasenplatz‘.“

Waffeln von den Spieler*innen

Doch der Vorstand ist natürlich nicht allein mit den Bemühungen um die Finanzierung der neuen Anlage. Ab Samstag, 17. Juli 2021, startet eine insgesamt 19 Wochen andauernde Waffelback-Aktion in Winnekendonk. Jeden Samstag zwischen 11 und 14 Uhr verkaufen Mitglieder des Vereins Waffeln vor dem EDEKA Brüggemeier Markt in Winnekendonk. Standfläche, Infrastruktur und alle Materialien werden vom Viktoria-Premium-Partner EDEKA Brüggemeier zur Verfügung gestellt. Jeden Samstag übernimmt eine andere Mannschaft den Verkauf – von den Bambini bis zu den Altherren.