Spendenübergabe durch BIG-Challenge

Der Verein BIG Challenge Deutschland e. V. (BC), 2014 für die Sammlung von Krebsforschungsmitteln von Landwirten gegründet, hat eine weitere Spende an die Deutsche Krebshilfe überreicht. Anläßlich eines Termins in Bonn konnte der Vorstand des Vereins BIG Challenge einen Scheck in Höhe von 206.587€ an den Vorstandsvorsitzenden der Krebshilfe, Gerd Nettekoven, und an Vorstand Dr. Franz Kohlhuber übergeben. Dieser Betrag war bei den Aktivitäten der BIG Challenge-Familie in 2023 zusammen gekommen.

Seit der Gründung hat der Verein BIG Challenge für diverse Projekte damit eine Spendensumme von mehr als 1,8 Mill. Euro an die Deutsche Krebshilfe überwiesen.

Jährlich wird auf der Mitgliederversammlung des Vereins gezielt ein Forschungsprojekt, welches unterstützt werden soll, ausgewählt. So steht schon fest, dass im Jahre 2024 die Forschung der Uni Göttingen unterstützt werden soll. Dort wird zum immer noch schwer behandelbaren Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom) geforscht.

Der Aktionstag der BIG Challenge „Sportlich aktiv gegen Krebs“, zu dem durch die Teilnehmenden Spenden- und Sponsorengelder gesammelt wird, findet dieses Jahr am 15.06.2024 erstmalig in Grebendorf in der Region Eschwege in Nordhessen statt. Bisher wurden die Aktionstage im Wechsel in Winnekendonk und Bruchhausen-Vilsen (Niedersachsen) durchgeführt. Eine Anmeldung für den 15. Juni 2024 ist bereits möglich. Der Anmeldelink und weitere Informationen finden sich auf der Homepage des Vereins www.bigchallenge-deutschland.de.