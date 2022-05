Erfolgreich auf dem Rad unterwegs

Der RSV „Falke“ Kervenheim nahm kürzlich mit sieben Sportler*innen an der NRW-Pokal-Vorrunde des Radsportbezirks Krefeld/Mönchengladbach/Aachen in Schiefbahn teil. Der Verein konnte dabei mal wieder das Können der jungen Sportler*innen unter Beweis stellen.

Die 4er-Einradmannschaft der Schüler*innen ging mit Sophie Jahnke, Anna Michalik sowie Tim und Kai Schaffers an den Start. Für die vier stand nach fünf Minuten Fahrzeit fest, dass mit ihren ausgefahrenen 61 Punkten nicht nur die Qualifikation für die Endrunde gesichert war, sondern sie erreichten auch ihre persönliche Bestleistung.

Aber auch die 6er-Einradmannschaft der Junior*innen (Verena Nilkens, Julia Kühnast, Sophie Jahnke, Jasmin Berger, Tim und Kai Schaffers) qualifizierte sich, nach einer sauber ausgefahren Kür, für die Endrunde am 29. Mai in Lieme.

Der RSV „Falke“ Kervenheim-Kevelaer sucht immer wieder Nachwuchs. Interessierte Kinder können gerne zum Probetraining vorbeikommen. Die Trainingszeiten sind mittwochs von 16 bis 18 Uhr in der Turnhalle an der Biegstraße in Kevelaer.