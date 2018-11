Am Ende reichte es für Platz 4

Aus Anlass des 70-jährigen Vereinsbestehens hatte sich der SC Kevelaer um die Ausrichtung der Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft beworben und auch erhalten.

Sieben Mannschaften zu je vier Spielern traten in der Öffentlichen Begegnungsstätte „Unter’m Dach“ an. Die vier erstplazierten Teams sollten sich für die nächste Runde auf Verbandsebene qualifizieren.

Gespielt wurde in Hin- und Rückrunde. Die Kevelaerer traten in der Besetzung Peter Drißen, Hans-Werner Vonk, Herbert Dohmes und David Tuinenburg an. In der Hinrunde gelangen dem Team drei Siege bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen Herbert Dohmes vollbrachte das Kunststück alle seine sechs Partien zu gewinnen.

In der Rückrunde standen dann noch zwei Siege und zwei Unentschieden bei ebenfalls zwei Niederlagen zu Buche. Damit belegten die Kevelaer den sicheren Platz vier mit 13 Mannschaftspunkten. Erfolgreichster Einzelspieler war Herbert Dohmes, der neun seiner zwölf Partien gewann.

Bezirksmeister wurde mit deutlichem Vorsprung der Rheydter SV (22 Mannschaftspunkte) vor der ersten Mannschaft des Uedemer SK (18) und der SG Hochneukirch (17). Nicht qualifizieren konnten sich die beiden Mannschaften des TTC Geldern-Veert (9 bzw. 0 Punkte) und die zweite Mannschaft des Uedemer SK (5).

Die Veranstaltung lief sehr harmonisch ab, es gab keinerlei Proteste oder Streitigkeiten. Die souveräne Turnierleitung durch Peter Drißen und Thomas Rauers wurde von vielen Teilnehmern positiv hervorgehoben.

Detaillierte Ergebnisse und weitere Fotos finden sich unter http://www.schachclub-kevelaer.de