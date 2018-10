In der Zeit zwischen Montag, 11.00 Uhr, und Mittwoch (24. Oktober 2018), 7.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer im Ferienpark am Michelsweg einen grauen Ford B-Max am Heck. An der Zufahrt zum Ferienpark befindet sich eine Schranke. Der Ford war auf dem Stellplatz eines Ferienhauses geparkt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.