Autos müssen ausweichen

Nach Zeugenangaben befuhr der Fahrer / die Fahrerin eines blauen Seat Leon am Freitag, 11. Februar 2022, gegen 14.20 Uhr, die B9 aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Kevelaer. Hierbei überholte er/sie mehrere vorausfahrende Fahrzeuge, unter anderem einen Traktor. Die Überholvorgänge sollen Zeug*innenenangaben nach so knapp gewesen sein, dass entgegenkommende Fahrzeuge in den Grünstreifen ausweichen mussten.

Zur Sachverhaltsklärung sucht die Polizei Goch nun Zeug*innen, die Angaben zum Fahrverhalten des Seatfahrers/der Seatfahrerin machen können. Insbesondere der Fahrer / die Fahrerin des Traktors, sowie Fahrer*innen die durch die Überholvorgänge gefährdet wurden, kommen als wichtige Zeug*innenen in Betracht. Zeug*innenhinweise werden erbeten unter 02823 1080.