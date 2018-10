In Twisteden trug der „Nitz-Fritz-Club-2015“ bei goldenem Oktoberwetter seine dritte Boule-Meisterschaft aus. „Wir waren total motiviert und mittelmäßig darauf vorbereitet“, gestanden die Gründungsmitglieder Kay Fritz und Marcel Nitzsche nach Beendigung des sehr fairen Turniers. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern und Neuzugängen aus dem vergangenen Jahr, Daniel Verfürden und Achim Spitz, – die mindestens genauso gut vorbereitet waren –, trafen sich die vier Mitglieder des „Nitz-Fritz-Clubs 2015“ auf der Boule-Bahn am idyllisch gelegenen Minigolfplatz in Twisteden.

In Twisteden trug der „Nitz-Fritz-Club-2015“ bei goldenem Oktoberwetter seine dritte Boule-Meisterschaft aus. „Wir waren total motiviert und mittelmäßig darauf vorbereitet“, gestanden die Gründungsmitglieder Kay Fritz und Marcel Nitzsche nach Beendigung des sehr fairen Turniers. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern und Neuzugängen aus dem vergangenen Jahr, Daniel Verfürden und Achim Spitz, – die mindestens genauso gut vorbereitet waren –, trafen sich die vier Mitglieder des „Nitz-Fritz-Clubs 2015“ auf der Boule-Bahn am idyllisch gelegenen Minigolfplatz in Twisteden.

Sie begrüßten sich traditionsgemäß und ganz nach französischer Sitte mit Rotwein, Baguette und Camembert. „So konnten wir schon zu Anfang und in Ruhe die Boule-Bahn analysieren“, erklärten die in sich ruhenden Spieler. Denn jede Aufregung sollte vor einem so wichtigen Turnier vermieden werden. Die Boule-Anlage zeigte sich den Spielern wieder einmal – wie auch bei den vorangegangenen Meisterschaften – in einem sehr gute…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.