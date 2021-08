Gefährliche Autofahrt eines 18-Jährigen endet bei der Polizei

Am Donnerstag, 26. August 2021, gegen 15.35 Uhr, war ein Autofahrer im Bereich Geldern und Kevelaer laut Zeugenangaben in rücksichtsloser Weise unterwegs, so dass sich mehrere gefährliche Situationen im Straßenverkehr ergeben haben sollen. Das teilte die Polizei nun mit.

Nach ersten Aussagen fuhr der Fahrer eines blauen Golfs mit Gelderner Kennzeichen auf seiner Strecke von Geldern bis Kevelaer teils mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer*innen. Den Zeug*innen nach sei es etwa in Geldern auf der Veerter Straße an einer Fahrbahnverengung fast zu einer Kollision mit einem anderen Wagen gekommen, die nur durch eine Notbremsung und ein Ausweichen des entgegenkommenden Fahrers verhindert werden konnte. Auf der Wettener Straße in Fahrtrichtung Kevelaer habe der Golf-Fahrer zudem trotz Gegenverkehrs zu einem riskanten Überholmanöver angesetzt. Auch hier sei ein Unfall nur durch das Ausweichen des entgegenkommenden Fahrzeugs verhindert worden. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der B9 in der Nähe einer Fast-Food-Filiale soll der Golf-Fahrer durch seine Fahrweise ebenfalls andere Fahrzeugführer*innen zu Notbremsungen gezwungen haben.

Auf der Schloss-Wissener-Straße, ca. 500 Meter vor der Ortschaft Kervenheim, endete die Fahrt, als eingesetzte Polizeikräfte den Wagen anhielten. Der Führerschein des 18-jährigen Fahrers wurde beschlagnahmt, zum Tatvorwurf machte er keine Angaben. Mit ihm saßen vier weitere Personen im Golf.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, bittet um weitere Zeugenhinweise und fragt nach Geschädigten: Wer kann Angaben zu der beschriebenen Fahrt von Geldern bis Kevelaer machen? Insbesondere die Fahrer*innen, die offenbar ausweichen oder stark bremsen mussten, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Geldern unter Tel. 02831-1250 zu melden.