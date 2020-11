Floristik, Kunst und Deko auf einem alten Bauernhof

Wer kennt sie noch nicht, die Adventsausstellung in Kevelaer, Vorst 14 bei Familie Valks? Kerzenschein, heiße Getränke, der Duft von Weihnachtsgebäck und ganz viel Schönes, Kunstvolles und Dekoratives, passend zur Jahreszeit.

Das alles erfreut im wunderbaren Ambiente eines liebevoll sanierten Bauerhofes in den Niersauen bereits seit zehn Jahren unzählige Besucherinnen und Besucher.

Auch für dieses Jahr war alles geplant, die Einladungen gedruckt, ein Hygienekonzept erstellt und vieles mehr. Natürlich schwang bei den Vorbereitungen stets die Sorge mit, ob die Entwicklungen diese Ausstellung in der geplanten Form zulassen, in diesem Jahr ist halt alles anders. „Leider bin ich jetzt tatsächlich gezwungen, die Ausstellung am 21. und 22. November abzusagen,“ teilt Floristin Diana Valks-van Adrichem mit.

„Ich möchte Sie dennoch sehr herzlich einladen und biete dazu erstmals im November feste Öffnungszeiten in meinem Hofgeschäft Flora Design an,“ ergänzt sie und freut sich, auf diese Weise einen Weg anbieten zu können, weiterhin für die Liebhaber ihres guten Geschmacks da sein zu können.

„Gerne fertige ich ihnen individuellen Advent-Schmuck nach Wunsch. Genießen Sie das weihnachtliche Ambiente in meiner Scheune, auf unserem liebevoll restaurierten Hof und entdecken sie dabei etwas Schönes für ihr Zuhause oder zum Verschenken.“ Ein Besuch bei der Floriustin, die vielen auch von der „Landpartie am Niederrhein“ bekannt sein dürfte, lohnt sich also in der Vorweihnachtszeit besonders.

Im November ist die gelernte Floristin mit dem Händchen für Schönes immer freitags von 9 – 13 Uhr und von 15 -18 Uhr sowie samstags von 9 – 13 Uhr für ihre Kundinnen und Kunden im Laden. Darüber hinaus sind individuelle Termine nach Absprache möglich. „In meinem Geschäft gelten die allgemein bekannten Hygienevorschriften“, so die Inhaberin anbschließend.