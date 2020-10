Ein Familienbetrieb wird größer

Seit beinahe 70 Jahren greift Familie Halbach-Spielau in Kevelaer zu Bohrer, Krone und Brücke. Nach einigen Jahrzehnten Praxisbetrieb an der Johannesstraße beginnt für die Zahnärzte nun ein neues Kapitel. Vor drei Jahren begannen die Planungen für einen Neubau mit direktem Anschluss an die bestehende Praxis. Über eineinhalb Jahre dauerte die Bauphase, bis am 12. Oktober 2020 erstmalig die Türen für Patienten geöffnet wurden. Mit den neuen Räumlichkeiten haben Dr. Marika Halbach-Spielau und ihr Mann Dr. Thomas Spielau auch einen neuen Zahnarzt mit an Bord: Sohn Martin Spielau wird künftig gemeinsam mit seinen Eltern die Geschicke der Praxis leiten.