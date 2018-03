Der Fokus der Öffentlichkeit liegt naturgemäß bei größeren Einsatzlagen wie den Bombenentschärfungen im letzen Jahr oder rund um das Sturmtief Friedericke auf der Feuerwehr. So sagte Dominik Pichler, Bürgermeister der Stadt Kevelaer, in seinem Grußwort an die Jahreshauptversammlung des Löschzuges Winnekendonk.

Aber Pichler ging auch weiter ins Detail. Gerade für die kleinen Hilfeleistungen, bei falschen oder böswilligen Alarmierungen, gebühre den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten „ Dank und Anerkennung“. Die Feuerwehr sei gerade in den Dorfgemeinschaften ein Garant für Werte und Kulturen.

Löschzugführer Carsten Mülders konnte auf ein bewegtes Jahr zurückblicken. Zu 62 Einsäten wurde der Löschzug gerufen, es wurden Lehrgänge auf Stadt-, Kreis-, und Landesebene belegt.

In Winnekendonk konnte der Orientierungslauf der Feuerwehren mit vielen Teilnehmen ausgerichtet werden. In den Sommermonaten wurden 56 Feuerlöschbrunnen von den Ehrenamtlichen getestet.

Auch der Stadtbrandinspektor Georg Metzelaers konnte auf ein erfolgreiches Jahr für die Gesamtwehr Kevelaer zurückblicken. Anschließend nahm er nach Laufbahnverordnung die Beförderungen vor:

Nach seiner Jugendfeuerwehrzeit wurde Tobias Horstmann als Feuerwehrmann in den Löschzug Winnekendonk übernommen. Jenny Baumert, Stefan Bongartz, Stefan Brüggemeier, Simon Erretkamps, Andre Vermeulen, Florian Weber, Desiree Heyer tragen nun den Titel Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau.

Zum Oberfeuerwehrmann wurde Lukas Wyrwol, Marijana Gutesa zur Unterbrandmeisterin, Tim Ermers und Jan Roosen zum Unterbrandmeister, zum Brandmeister Stephan Simmes, Christoph Heyn zum Oberbrandmeister. Schließlich folgte der Löschzugführer Carsten Mülders mit seiner Ernennung zum Brandoberinspektor.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25-jährige Diensterfüllung erhielt Guido Koenen. Auf bereits 60 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr blickt nun Willi Klümpen zurück. Der Jubilar erntete einige Lacher, als er seine ersten Tage als Feuerwehrmann 1957 Revue passieren ließ.