Feuerwehr Twisteden leistete 6180 Arbeitsstunden

Bereits am 7. Januar 2017 fand die Jahreshauptversammlung des Löschzuges Twisteden der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kevelaer statt. Löschzugführer Matthias Kaenders eröffnete die Versammlung mit einem Gedenken an die Verstorbenen und besonders den 2016 verstorbenen Kameraden Heinrich Lenz, Reinhard Kaenders und Gerhard Grüntjens. Im Anschluss daran begrüßte Kaenders alle Anwesenden. Darunter Ortsvorsteher Josef Kobsch, Wehrleiter Georg Metzelaers und seinen Stellvertreter Heinz Tepest, Seelsorger Berthold Steeger, zwei Kameraden der Ehrenabteilung, sowie 33 Mann der Einsatzabteilung.

In den Jahresberichten des Wehr-, Zug- und Schriftführers ließ man das Jahr Revue passieren. So kam man zu dem Ergebnis, dass sich in Twisteden in 2016 glücklicherweise keine größeren Einsätze oder Schäden ereigneten. Die Bilanz des Löschzuges Twisteden beläuft sich in 2016 auf insgesamt 23 Alarmierungen. 50 Alarmierungen wenn man die Einsätze in den beiden Unwetternächten im Juni separat betrachtet.

Außerhalb der Einsätze hat sich die Anzahl der geleisteten Stunden für Fortbildungen, Brandschutzerziehung, Übungsdienste und sonstige Hilfeleistungen im Vergleich zum Vorjahr wesentlich erhöht. Ein Grund dafür war unter anderem der Tag der offenen Tür anlässlich des 112-jährigen Bestehens der Feuerwehr Twisteden. So wurden im Jahr 2016 im Löschzug Twisteden alleine 1765 Stunden Arbeit für Einsätze, Hilfeleistungen und Brandsicherheitswachen geleistet. Weitere 4415 Stunde wurden für Aus- und Weiterbildung, Verwaltungsarbeiten und Eigenleistungen am und ums Gerätehaus ehrenamtlich von den Kameraden geleistet.

Gegen Ende der Versammlung standen Beförderungen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Döres Heuvens, Felix Voß und Matthias Tebartz van Elst wurden per Handschlag in die Feuerwehr aufgenommen. Von Wehrleiter Metzelaers befördert wurden:

Zum Oberfeuerwehrmann: Jens Ambrosius, Valentin Cappel und Patrick Janssen

Zum Hauptfeuerwehrmann: Matthias Erben

Zum Unterbrandmeister: Clemens Ressing

Zum Oberbrandmeister: Philipp Koppers

Zum Brandoberinspektor: Matthias Kaenders

Die neu eingeführte Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren NRW in Bronze für 10-jährige Mitgliedschaft wurde Clemens Ressing verliehen. Die Ehrungen der Stadt Kevelaer und des Landes NRW für langjährige Mitgliedschaft wurden von Ortsvorsteher Josef Kobsch durchgeführt. So erhielt Matthias Erben die Auszeichnung für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

Die Kameraden Hans-Gerd Ripkens, Josef Kobsch und Hans Scholten wurde aus dem aktiven Einsatzdienst in die Ehrenabteilung versetzt. Für ihre Verdienste um die Kameradschaft im Löschzug Twisteden bekamen sie aus den Händen von Löschzugführer Matthias Kaenders ein Glasbild überreicht.

Alle Kameraden, sowie die geladenen Gäste gratulierten den geehrten Mitgliedern recht herzlich und ließen gemeinsam den Abend gesellig ausklingen.