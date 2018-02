Am Dienstag, 27. Februar 2018, gegen 14 Uhr machte ein 69-jähriger Mann vor einem Lagerschuppen an der Straße Binnenheide ein kleines Feuer, um sich aufzuwärmen. Durch den Wind flog ein brennendes Teil in die Scheune und entzündete dort mehrere Schalbretter. Das Feuer griff auf Teile der Wand und des Daches über. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.