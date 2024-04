Bahneröffnung im Hülsparkstadion

Seit 2022 ist die Bahneröffnung im Kevelaerer Hülsparkstadion wieder fester Bestandteil des Wettkampfkalenders der Leichtathletinnen und Leichtathleten am Niederrhein. In den beiden vergangenen Jahren ist es gelungen, diese Veranstaltung der Leichtathletikabteilung des KSV wieder regelmäßig durchzuführen und zu etablieren.

Auch in diesem Jahr werden am Sonntag, 21. April 2024, Leichtathletinnen und Leichtathleten aus der Region und aus ganz Nordrhein-Westfalen in Kevelaer in ihre Freiluftsaison starten.

Auf dem Programm stehen Wettkämpfe im Kugelstoßen, im Hoch- und Weitsprung sowie auf verschiedenen Sprintstrecken (75m, 100m, Hürden und Staffeln).

Für die Sportlerinnen und Sportler des KSV (U 14 – U16) ist die Bahneröffnung der erste große Wettkampf der Freiluftsaison und eine gute Gelegenheit, die – in den Trainingslagern in den Osterferien – aufgebaute Form zu testen.

Zum derzeitigen Zeitpunkt sind Leichtathletinnen und Leichtathleten aus 18 Vereinen gemeldet. Unter anderem stehen Vereine wie Bayer Leverkusen, TV Ratingen, LAZ Rhede und SV Sonsbeck auf der Meldeliste.

Für alle Vereine ist die Veranstaltung in der Marienstadt eine gute Gelegenheit, Qualifikationszeiten und -weiten für die größeren Meisterschaften (NRW und Deutsche Meisterschaft) anzupeilen und eventuell schon zu schaffen.

Für die jüngeren Sportlerinnen und Sportler des KSV (U12) wird es auch einen 800m-Lauf geben, der schon ein erstes sportliches Highlight in dieser Saison ist.

Dank vieler Helferinnen und Helfer wird für Speis‘ und Trank und tollen Sport gesorgt sein.

Der erste Startschuss fällt um 10 Uhr. Der letzte Startschuss der Staffelwettbewerbe fällt gegen 14.30 Uhr. Die Leichtathletik Abteilung des KSV freut sich über viele Besucherinnen und Besucher.