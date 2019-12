Den ersten der Tische, den hatten Heike und Johannes Rath an diesem Morgen für das Foto schon mal fertig gedeckt. Später noch mit Kerzen, Servietten und weihnachtlichen Accessoires versehen, sollen es die Gäste an diesem Weihnachtstag gut haben, wenn sie im Mehrgenerationenhaus zu besinnlicher Weihnachtsmusik miteinander speisen und ins Gespräch kommen dürfen. Denn in diesem Jahr sollen Bedürftige der „Kevelaerer Tafel“ am Abend das erfahren, was für viele so selbstverständlich erscheint: ein schönes Weihnachtsessen in gemütlicher Runde.