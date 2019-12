Die Kinder des St.-Urbanus-Kindergartens aus Winnekendonk hatten eine ganz bestimmte Mission: Der „Tappi“ – eine Arbeitsbühne der Firma „mateco“– sollte verschönert werden. So machten sich die kreativen Köpfe an die Arbeit, die Bühne mit bunten Fingerabdrücken und Farbklecksen zu bekleben. Einige der Handabdrücke hatten sie sogar vorher noch selbst ausgeschnitten – da stand also eine Menge Arbeit an.