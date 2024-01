Landrat, Unions-Vorstand und Bürgermeister würden die Verdienste des Wettener Ehrenamtlers Verdientsmedaille für „ Menzi “ Aymanns

/ von Michael Nicolas

Der ausgezeichnete „Menzi“ Aymanns mit seiner Partnerin Fine Hermsen und Landrat Christoph Gerwers. Foto: nick

Der Wettener Knoase-Treff platzte am vergangenen Freitag aus allen Nähten. Skat-Turnier? Karneval? Heimatabend? Nichts davon. Hochoffizieller Besuch vom Landrat – in Vertretung des Bundespräsidenten und zur allerbesten Frühschoppen-Stunde. Das wollte sich in Wetten kaum jemand entgehen lassen, denn den zu Ehrenden kennen in Wetten alle: Franz-Josef Aymanns, denn alle nur „Menzi“ nennen und der sich selbst bei einigen Besuchern, die ihn noch nicht kannten, so vorstellte – „ich bin der Menzi“ – wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die „Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ verliehen.

Landrat Christoph Gerwers überreichte dem Wettener im Rahmen einer Feierstunde die Auszeichnung, die dieser für sein jahrzehntelanges Engagement vor allem im sportlichen Bereich erhalten hat.

Der Landrat kam gerne und bereute die Entscheidung der Vor-Ort-Verleihung nicht, denn eine so ausgelassene, fröhliche Stimmung schlage ihm bei solch hochoffiziellen Veranstaltungen doch sonst eher selten entgegen, gab er zu.

Das war schon eine Klasse für sich, was Menzis Freunde von der Union Wetten um den Vorsitzenden Manfred Nilkens, seinen Stellvertreter Mike Lemanczyk und die Jugendleiterin Laura Kröll da organisiert hatten: Eine Danksagung für das ehrenamtliche Engagement des jetzt Geehrten reihte sich an den nächsten Glückwunsch und so weiter. Insbesondere die kleinen Film-Clips mit den Dankesworten der jüngeren Unioner, präsentiert auf einer großen Leinwand, rührten und begeisterten den Medaillenträger und die Anwesenden im Knoase-Treff.

„Ob im Sportverein Union 1921 e. V. Wetten, bei Schnitzeljagden…