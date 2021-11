Grundschule Wetten feierte Kartoffelfest zum Erntedank

Das Kartoffelfest der Grundschule Wetten ist bereits jahrelange Tradition. Es erinnert die Kinder an die Erntedankzeit und bereitet ihnen immer viel Freude. Das Fest fand nun Ende Oktober auf einem Teil des großen Schulhofs statt. Um die Schulgemeinschaft zu stärken, begann es mit allen Klassen und Lehrkräften gemeinsam.

Die junge Lehrerin Frau Boersma hatte mit der gesamten Schule poppige Lieder rund um die Kartoffel eingeübt. Der Hausmeister und Feuerwehrmann Herr Hornbergs sorgte für eine große Feuerstelle, über der die Kinder an langen Stöcken aufgespießte Kartoffeln aufwärmen durften. Viele Eltern der Schulkinder kamen, um den Kindern beim Pellen der Kartoffeln zu helfen. Die Klassen verbrachten nacheinander mit ihren Klassen- und Fachlehrer*innen eine gemütliche Zeit am Lagerfeuer. Dort wurde gegessen, gesungen und es wurden Erntedankbilderbücher vorgelesen.

In der Wettener Grundschule werden zurzeit 94 Schüler*innen in vier Klassen von sechs Lehrerinnen und einem Lehrer unterrichtet. Zudem bietet die OGS Angebote für den verlässlichen Halbtag sowie die Ganztagsbetreuung. Aufgrund der großen Räumlichkeiten und des guten Personalschlüssels kann die Aufnahme in die OGS bei Schulanmeldung garantiert werden. Für Fragen rund um den Schulbetrieb und Anmeldung für das kommende Schuljahr ist Schulleiterin Anna Molderings unter wetten-grundschule@schulen-kevelaer.de oder Tel. 02832-3528 erreichbar.