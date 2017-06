Einbrüche in Kevelaer, Wetten und Winnekendonk

Am Mittwoch, 7. Juni 2017, zwischen 15 und 16 Uhr drangen unbekannte Täter an der Straße An de Kerp ohne Aufbruchspuren in ein Reihenhaus ein. Die Täter durchsuchten im Gebäude mehrere Schränke. Bislang konnten keine Angaben zur Beute gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

Am Freitag, 9. Juni 2017, zwischen 3.50 und 4.05 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Straße Walbecker Dyck auf. Die Täter entwendeten aus einem Aktenschrank einen etwa 20kg schweren Tresor, in dem sich Bargeld befand. Außerdem entwendeten sie eine Handtasche mit Geldbörse und Handy sowie zwei Tablets und ein weiteres Handy. Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

Am Freitag, 9. Juni 17, in der Zeit von 19.45 bis 22 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter ein Fenster an einem Einfamilienhaus an der Straße Walbecker Dyck im Ortsteil Wetten aufzuhebeln. Den Tätern gelang es jedoch nicht, das Fenster zu öffnen. Zeugen werden gebeten, sich bitte bei der Polizei in Kevelaer unter der Telefonnummer 02832-9200 zu melden.